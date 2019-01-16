En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 1,41 ile "NN Hay. Em. Karma EYF" ve yüzde 1,32 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017238 1,56 NN Hay. Em. Karma EYF 0,089332 1,41 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016689 1,32 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024610 1,31 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056614 1,28 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,077299 1,27 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047707 1,27 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,102061 1,27 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,090137 1,26 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064532 1,24

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

