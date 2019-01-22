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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,36 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,36 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,35 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020056 0,36 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034175 0,35 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013932 0,35 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084793 0,31 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,013326 0,31 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053103 0,30 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056296 0,27 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084029 0,25 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,055540 0,24 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,061764 0,23

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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