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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 3,49 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,49 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 3,28 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", ve yüzde 3,07 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046163 3,49 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019731 3,28 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,054789 3,07 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028535 2,94 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,090485 2,93 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033974 2,92 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018732 2,90 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063676 2,90 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073135 2,86 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022539 2,85

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran BES Fonları
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