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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,18 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,18 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,13 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", ve yüzde 0,93 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021254 1,18 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014771 1,13 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046592 0,93 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014218 0,92 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014200 0,87 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031115 0,83 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014071 0,82 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029250 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014378 0,80 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014526 0,79


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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