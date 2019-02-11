En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,79 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,72 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045304 1,04 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014452 0,79 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015500 0,72 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014657 0,65 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014512 0,62 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031813 0,62 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014512 0,62 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014805 0,60 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014367 0,60 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013956 0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)