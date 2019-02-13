En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,52 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,66 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 0,65 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029182 1,52 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056179 0,66 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083862 0,65 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084643 0,65 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,055425 0,63 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045196 0,62 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074464 0,61 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042766 0,54 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,066973 0,46 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,024499 0,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

