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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,86 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,86 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,13 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,03 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045832 1,86 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054995 1,13 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,105081 1,03 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024273 1,01 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,074184 0,96 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029044 0,84 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061190 0,83 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018473 0,83 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019507 0,80 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,114288 0,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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