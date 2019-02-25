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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,49 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,49 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,45 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,42 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015019 1,49 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021584 1,45 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027515 1,42 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029689 1,34 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047188 1,23 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015751 1,11 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010674 1,09 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024659 1,04 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,106719 1,02 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012084 0,98


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran BES Fonları
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