Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin Avustralya ÇEVKO endonezya
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı

En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,31 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,31 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,27 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,23 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074645 1,31 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022949 1,27 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019978 1,23 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,062989 1,15 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,066465 1,11 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028686 1,06 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023848 1,05 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076185 1,04 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018881 1,04 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019590 1,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran BES FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5