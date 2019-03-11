Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin 2010 Bursa
THY'den açıklama
THY'den açıklama
“2019'dan umutluyuz“
“2019'dan umutluyuz“
Citroen dikkat çekti
Citroen dikkat çekti
6 bin firmaya teşvik
6 bin firmaya teşvik
3 yeni sportif Egea
3 yeni sportif Egea

En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,93 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,91 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025479 0,93 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015038 0,91 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014902 0,91 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022424 0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024684 0,90 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023725 0,89 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024532 0,89 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023464 0,88 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023894 0,88 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024013 0,88

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran BES FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5