Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi ithalat istanbul dünya moda
Uzaya araç gönderecek
Uzaya araç gönderecek
Mühendis kafası
Mühendis kafası
100 bin istihdam hedefi
100 bin istihdam hedefi
Binlerce işçi çıkaracak
Binlerce işçi çıkaracak
MIPIM'de çok iyi çalıştı
MIPIM'de çok iyi çalıştı

En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,26 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 1,02 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,057267 1,26 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015053 1,02 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015192 1,02 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024935 1,02 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022652 1,01 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023700 1,00 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024254 1,00 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024775 0,98 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024129 0,98 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026532 0,97

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran BES FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5