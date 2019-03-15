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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,77 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,71 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027786 1,31 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055846 0,77 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035802 0,71 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010628 0,71 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015113 0,71 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021670 0,70 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,068734 0,56 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015712 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,062397 0,47 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019755 0,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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