En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,20 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 1,18 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,16 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055316 1,20 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015898 1,18 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,075646 1,16 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056491 1,15 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022926 1,15 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074524 1,13 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063102 1,13 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010747 1,12 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,034653 1,08 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048133 1,07





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



