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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,09 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,09 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,52 ile de "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036582 1,09 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015251 0,52 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025029 0,52 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015107 0,51 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024343 0,51 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023788 0,51 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024871 0,50 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024217 0,50 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024731 0,49 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025331 0,48

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran BES Fonları
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