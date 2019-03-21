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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,59 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,59 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,23 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,13 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011778 0,59 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,029733 0,23 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,014094 0,13 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011810 0,11 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,049557 0,11 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010825 0,10 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012390 0,09 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,018377 0,09 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019223 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012422 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran BES Fonları
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