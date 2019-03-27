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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,08 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,08 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,014071 0,08 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041513 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,056987 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,055849 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043921 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,039506 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018350 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055167 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021471 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024670 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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