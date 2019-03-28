En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,12 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" ve yüzde 0,07 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012040 0,64 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012452 0,12 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,051385 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017670 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019374 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055736 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043950 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055203 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,038457 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041540 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

