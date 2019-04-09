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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,15 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,15 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 2,12 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Altın EYF 0,015520 2,15 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025725 2,15 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015675 2,12 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024880 2,08 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025018 2,06 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024449 2,06 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027348 2,04 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025558 2,03 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024700 2,03 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025999 1,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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