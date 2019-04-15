En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,32 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF", yüzde 1,04 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 1,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,072967 1,32 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019995 1,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049432 1,03 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064658 1,01 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044821 1,00 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061731 0,98 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036449 0,98 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051399 0,88 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038739 0,87 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053276 0,87

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

