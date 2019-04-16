Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin Trabzon EWE
Fındıkta kahverengi tehdit!
Fındıkta kahverengi tehdit!
Sanayiye “askeri“ görev
Sanayiye “askeri“ görev
Bir market daha açtı
Bir market daha açtı
Talep arttı
Talep arttı
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,76 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,76 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,37 ile "NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF" ve yüzde 0,34 ile "Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012274 0,76 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,013112 0,37 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,014654 0,34 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016540 0,31 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019589 0,25 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,015137 0,25 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,030318 0,13 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017751 0,12 Garanti Em. Hay. İki. Değ. EYF 0,018621 0,11 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021232 0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran BES FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5