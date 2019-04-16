En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,76 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,37 ile "NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF" ve yüzde 0,34 ile "Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012274 0,76 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,013112 0,37 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,014654 0,34 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016540 0,31 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019589 0,25 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,015137 0,25 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,030318 0,13 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017751 0,12 Garanti Em. Hay. İki. Değ. EYF 0,018621 0,11 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021232 0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

