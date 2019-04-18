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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,59 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,59 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 1,52 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019259 1,59 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021974 1,52 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033533 1,49 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062304 1,47 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,113408 1,47 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061393 1,45 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088034 1,43 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027672 1,43 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,099892 1,43 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026928 1,39

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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