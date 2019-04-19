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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,18 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 1,01 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0332571,33Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0123051,18Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0200481,01Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0267470,86Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0535130,82Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0317220,81AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0496710,81Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0235140,80NN Hay. Em. Değ. EYF0,0515510,79Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0365720,79

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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