En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,67 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,65 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033395 0,67 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015695 0,65 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026015 0,65 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025290 0,64 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015859 0,64 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049903 0,64 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,062632 0,63 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024977 0,63 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025149 0,63 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024705 0,63

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

