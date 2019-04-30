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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,28 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,79 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044520 1,28 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039574 0,79 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,011454 0,67 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012508 0,62 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,018076 0,49 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015089 0,47 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,018651 0,46 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073257 0,45 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091294 0,43 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059443 0,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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