En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 1,03 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,02 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018630 1,04 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,101470 1,03 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023475 1,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,052597 1,01 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032796 1,01 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026972 1,00 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021445 0,99 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060626 0,99 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,059730 0,99 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,110353 0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

