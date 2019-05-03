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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,31 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,31 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF", yüzde 1,22 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049800 1,31 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046846 1,22 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060738 1,22 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062363 1,16 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092154 1,14 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,093186 1,14 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080975 1,14 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026989 1,06 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,064627 0,92 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,094184 0,90

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran BES Fonları
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