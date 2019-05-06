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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,23 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,23 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,15 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,14 ile "Axa Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012925 1,23 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013462 1,15 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012975 1,14 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012954 1,08 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013243 1,08 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012678 1,06 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013545 1,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033971 1,03 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027910 0,99 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013409 0,93

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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