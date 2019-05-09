En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,16 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,91 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,88 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044483 1,16 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028602 0,91 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025129 0,88 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016716 0,71 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027705 0,71 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026952 0,70 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026323 0,70 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016862 0,69 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026730 0,69 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026565 0,68

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

