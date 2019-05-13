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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,58 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,58 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,50 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,45 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012080 0,58 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009742 0,50 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014507 0,45 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,057097 0,32 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,096692 0,29 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021288 0,28 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057840 0,28 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022362 0,28 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017548 0,25 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012105 0,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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