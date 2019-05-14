En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,65 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 0,63 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,58 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026894 0,65 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012416 0,63 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012408 0,58 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013027 0,56 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013039 0,52 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,012757 0,50 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012599 0,49 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012144 0,47 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012472 0,47 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012304 0,47

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



