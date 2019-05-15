En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,47 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 2,41 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,24 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017608 2,47 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,067582 2,41 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057726 2,24 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,096192 2,20 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022855 2,20 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022245 2,19 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,056948 2,15 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019395 2,14 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044245 2,13 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020371 2,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

