En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,10 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 2,07 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,76 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027905 2,10 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013535 2,07 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013146 1,76 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012604 1,69 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013515 1,69 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012847 1,61 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012873 1,59 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012870 1,57 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012510 1,50 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013345 1,41

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

