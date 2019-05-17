Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa food istanbul dünya mersin
Çay fiyatı açıklandı
Çay fiyatı açıklandı
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek

En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,21 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,21 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,07 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013026 1,21 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028203 1,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013545 1,07 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012983 1,06 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013008 1,05 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013669 0,99 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013473 0,96 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012722 0,94 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013540 0,93 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012626 0,93

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran BES FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5