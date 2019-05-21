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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,79 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,56 ile "Axa Hayat ve Em. Katkı EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032817 0,79 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013054 0,56 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013326 0,56 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013051 0,53 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012765 0,51 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013002 0,51 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013581 0,50 BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF 0,014363 0,48 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028260 0,48 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013680 0,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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