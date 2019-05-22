En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,54 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,67 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,50 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033322 1,54 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038201 0,67 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012714 0,50 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050244 0,38 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013723 0,31 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028326 0,23 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,015626 0,19 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,057975 0,18 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012813 0,16 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,105324 0,16

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

