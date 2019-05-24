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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,14 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,14 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 1,06 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,05 ile "Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016769 1,14 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,042524 1,06 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026852 1,05 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,064946 1,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,047933 1,00 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,074277 0,97 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,097850 0,97 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,086426 0,96 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,045727 0,96 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016449 0,95

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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