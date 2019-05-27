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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,09 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,09 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 2,04 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,91 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025061 2,09 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,048451 2,04 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043335 1,91 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024290 1,85 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020946 1,83 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,055938 1,79 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056661 1,77 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,079446 1,72 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017056 1,71 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030590 1,66

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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