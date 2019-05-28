En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,67 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 0,57 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,55 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013674 0,67 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012962 0,57 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013270 0,55 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028128 0,55 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012982 0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012768 0,49 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012978 0,48 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013464 0,46 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012624 0,45 BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF 0,014413 0,45

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

