En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,89 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,87 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,81 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014368 1,89 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009602 1,87 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024554 1,81 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066647 1,55 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046825 1,49 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014163 1,49 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,100199 1,49 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,088501 1,49 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,076059 1,49 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020406 1,44

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

