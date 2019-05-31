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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 3,35 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,35 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 3,19 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,09 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045178 3,35 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050101 3,19 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016829 3,09 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065759 3,08 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017454 3,07 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,091472 3,06 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048397 3,06 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,103559 3,06 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,078601 3,05 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026065 3,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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