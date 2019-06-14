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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,06 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,06 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,76 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,74 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012419 1,06 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033254 0,76 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026452 0,74 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025844 0,74 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016399 0,73 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027183 0,73 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028987 0,71 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026104 0,70 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026255 0,70 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016652 0,70

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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En Fazla Kazandıran BES Fonları
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