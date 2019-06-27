En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,55 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 0,51 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,46 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032142 0,55 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047037 0,51 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014998 0,46 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033680 0,45 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,015220 0,44 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014811 0,43 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015617 0,42 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014738 0,42 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014520 0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014380 0,40

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

