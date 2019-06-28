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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,13 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,05 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,96 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0156381,13Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0104601,05Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0434490,96Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0489550,92Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0222800,91Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,0847850,87Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0521760,87BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0739260,87Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,0986230,87Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1116570,87

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran BES Fonları
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