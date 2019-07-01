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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF", yüzde 0,96 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" ve "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021110 1,07 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033878 0,96 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055138 0,96 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,085598 0,96 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,099564 0,95 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,112722 0,95 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,052672 0,95 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,115949 0,91 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088667 0,89 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018212 0,85

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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