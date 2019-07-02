Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin food istanbul Bursa Trabzon
ÇAYKUR'dan “Hayde çaya bakalım“ kampanyası
ÇAYKUR'dan kampanya
Islak zemin için özel ürün
Islak zemin için özel ürün
Benzine büyük zam geliyor!
Benzine büyük zam!
Avrupa'ya gaz vermek için hazır
Avrupa'ya gaz verecek
Boğaz'ı sevdileri
Boğaz'ı sevdileri

En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 4,21 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,21 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 3,67 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,59 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057914 4,21 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,051158 3,67 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,091853 3,59 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019536 3,52 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018853 3,52 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023246 3,50 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073645 3,49 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057048 3,46 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024392 3,40 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,102926 3,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran BES FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5