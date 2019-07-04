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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,55 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,54 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026497 1,55 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016828 1,54 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027897 1,54 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027119 1,54 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028789 1,52 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029760 1,50 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027908 1,49 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027624 1,49 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017083 1,49 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026785 1,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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