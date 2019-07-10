En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,15 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 0,12 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,09 ile "Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018494 0,15 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012245 0,12 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,017610 0,09 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,059098 0,08 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,059700 0,08 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,060533 0,08 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020722 0,08 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,059812 0,08 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,056255 0,07 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021531 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

