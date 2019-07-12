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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,46 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,46 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,32 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,26 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028476 1,46 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016004 1,32 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010741 1,26 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022450 1,18 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015671 1,16 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019518 0,82 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,051037 0,79 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021801 0,79 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073144 0,78 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,119262 0,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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