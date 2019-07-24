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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,48 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,48 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", ve yüzde 1,40 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020110 1,48 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,123007 1,40 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036037 1,40 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,094853 1,39 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022429 1,38 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067290 1,37 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068183 1,37 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024958 1,36 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019370 1,34 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075702 1,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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