Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Dedeman Yeni dünya halil ibrahim gür
Bu kentte herkes gurme
Bu kentte herkes gurme
Mobilyacılar isyanda
Mobilyacılar isyanda
Apple 20 bin istihdam yaratacak
Apple'dan istihdam atağı
Sanayi üretimi açıklandı!
Sanayi üretimi açıklandı!
Fenerbahçe 5 yılda 1 milyar TL zarar etti
5 yılda 1 milyar zarar

En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,79 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF", yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,76 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,016048 0,79 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012326 0,78 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016080 0,76 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,037751 0,71 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015845 0,71 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016179 0,70 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,015255 0,67 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,015394 0,65 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015435 0,65 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,104111 0,65

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran BES FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5